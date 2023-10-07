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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل ورصف الشوارع ببنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينة بنها؛ لمتابعة أعمال رصف شارع الترعة، وأعمال تطوير كورنيش النيل، ورصف طريق محطة معالجة الصرف الصحي بالرملة بمدينة بنها، وذلك لدفع الأعمال قدما، والوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل المعوقات؛ لتسليم تلك المشروعات وفق جداولها الزمنية، لتخدم المواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة والعمل على تسيير الحركة المرورية.

واستهل المحافظ جولته، بتفقد أعمال تطوير ورصف شارع الترعة بمنطقة الفلل في مدينة بنها بطول 800 متر بتكلفة 4 ملايين جنيه، ضمن خطة رد الشيء لأصله 2023-2024؛ ليربط شارع كلية التجارة بشارع 8 بمنطقة الفلل، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير كافة الطرق الرئيسية والفرعية وتجميل الميادين العامة والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولسهولة الحركة المرورية، كما يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

واشتمل التطوير على أعمال توسعة الطريق ورفع كفاءة الشارع بالكامل، من أرصفة جانبية، ودهان بلدورات، وعمل مصارف لمياه الأمطار، وتمت أعمال التوسعة ووضعت طبقة السن؛ تمهيدا لوضع الطبقة السطحية للأسفلت.

ووجه "محافظ القليوبية" الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للرصف ورفع مطابق الصرف لتتناسب مع مستوى الأسفلت، علاوة على مراعاة الفواصل بين الأسفلت لعدم حدوث ميل في الطريق . 

كما تابع أعمال توسعة ورصف طريق أبو حشيش والذي يربط بين منطقة الفلل وشارع الموقف والذي يبلغ طوله ٦٥٠ متر بعرض ١٨ متر،  حيث تشمل الأعمال توسعة وردم أحواض الري القديمة،  وتم عمل معديات ري وجاري عمل حوض ري جديد وتم توريد المواسير الخاصة به بتكلفة ٧ مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة .


واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة ما استجد من أعمال في المرحلة الثالثة (ج) من مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والذي يشرُف على تنفيذه جهاز إحياء القاهرة الإسلامية الفاطمية، والذي يبلُغ طوله ٥٥٠ متر بداية من أمام مجلس مدينة بنها إنتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ، ب).

كما تابع المحافظ أعمال الممشى النيلي من منطقة معدية بطا، حيث تتم الآن أعمال الانترلوك وجاري توريد طبقة الترتان السطحية على الممشى النيلي، ووجه بدفع الأعمال وإنشاء مدخل خاص للمعدية للتيسير على المواطنين، كما وجه أيضا بترميم حائط بمنطقة نادي الري وتطويرها لتتماشى مع أعمال إنشاء الممشى .


وأكد  المحافظ أن المشروع يتم تنفيذه وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى جودة البيئة وتجميل الواجهة النيلية، وإقامة أنشطة متنوعة تلبية لاحتياجات المصريين كما أنها تحقق عائدا اقتصاديا، وتتضمن مشروعات للتنمية و الاستثمار، وخدمات ومنافذ بيع والربط بين الرصيف والممشى وسهولة الوصول إلى المسطح المائي مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، واستغلال سطحها وواجهتها النيلية في أنشطة ترفيهية وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب.


واختتم المحافظ الجولة بتفقد طريق محطة معالجة الصرف الصحي بالرملة والتي يقع علي طريق خط 13، وذلك للتنسيق مع  شركة المياه والصرف الصحي لرصف الطريق والذي يبلغ طوله 600 متر بعرض 5 متر، حيث وجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية الطرق لرصفه ضمن خطة العام المالي الحالي .

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