هل الزلازل تدل على قرب يوم القيامة.. رد مباشر من الشيخ خالد الجميل

قال الشيخ خالد الجميل الداعية الإسلامي، إن الله عز وجل قال في كتابه العزيز" اقتربت الساعة وانشق القمر" مضيفا أن بعثة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من علامات يوم القيامة.

وأضاف الشيخ خالد الجميل خلال لقائه على موقع صدى البلد، أن كثرة الزلازل ومن يبالغوا في ردود الفعل عند حدوث الكوارث الطبيعية لا جديد فيه، مضيفا: " الكوارث الطبيعية طول عمرها موجودة وفي بلاد اختفت والفارق أن التقدم المعلوماتي يجعلنا نعرف كل شيء، لكن رد فعل الناس مبالغ فيه.

وتابع: لكن على كل مسلم ألايخشى من هذه الأمور، وكل انسان له ساعة ولا يوجد موعد لحياة شخص أو موته ، والزلازل والبراكين كل هذه الأمور معروفة من 1400 سنة.



هل كثرة الزلازل من علامات يوم القيامة ؟

جاءت عدد من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- تبيّن أن كثرة الزلازل في آخر الزمان ستكون علامةً واضحةً وبرهاناً ظاهراً على قرب قيام الساعة قرباً شديداً، كمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم الساعة حتى يُقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن» رواه البخاري، والزلازل: جمع زلزلة، وهي حركة الأرض واضطرابها، ومعنى: «يتقارب الزمان»: تقل بركته، وتذهب فائدته.

وعن سلمة بن نفيل السكوني رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «بين يدي الساعة مَوَتانٌ شديد، وبعده سنوات الزلازل» رواه أحمد، والمقصود بالموتان: كثرة الموت وانتشاره.

وعن عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان عنده فخاطبه قائلاً: «يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك».