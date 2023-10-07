تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش بالدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كيجالي درامي ، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:

احمد يحيى ، محمد ربيعة ، محمد نصير ، محمد صادق، علي زعزع ، محمد فاروق ، علي الفيل ، مروان محسن ، عمر السعيد

ويحل بعد قليل وفي تمام السابعة مساءً، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، فريق مودرن فيوتشر، ضيفًا على فريق طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 223-2024.