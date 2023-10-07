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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق إسماعيل: مشروعاتنا في الساحل تتميز بالموقع الجغرافي ولدينا خبرة أكثر من 25 عاماً.. فيديو

طارق إسماعيل، رئيس
طارق إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة طارق إسماعيل للاستثمار

قال طارق إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة طارق إسماعيل للاستثمار العقاري، الثقة والأمان للعميل أهم شئ في التعاملات خاصة في قطاع العقارات، موضحا أنهم خبرة في مجال العقارات أكثر من 25 عاما وأسم الشركة كبير في السوق.


وأضاف «طارق إٍسماعيل» خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «ست الستات» المذاع على قناة «صدى البلد» أن القرى والوحدات في الساحل الشمالي أصبحت عالمية، ولديها مشروعات وسط الساحل الشمالي قريبه من كل الخدمات، ومعظم الوحدات إنتهت وجاهزة للاستلام خلال 3 سنوات فقط.


وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة طارق إسماعيل للاستثمار العقاري، أن جميع الوحدات في الساحل الشمالي تتميز بالموقع الجغرافي وتعمل طوال العالم سواء في الصيف او الشتاء، مضيفا أنه يوجد أنشطة ووسائل ترفيهية للعملاء والطلاب أيضا، فضلا عن تقديم خدمات على أعلى مستوى في الفنادق والمطاعم والكافيهات.


وأشار إلى أن بيع الوحدات على أعلى مستوى بدون مقدم ولكن خلال أقساط شهري لمدة 12 عاما، موضحا أن كافة الأوراق والعقود جاهزة وهي ضمانات للعملاء، وهناك عروض خاصة تقدم للعملاء، كل الوحدات عليها خصم 75%  خلال 24 ساعة.

 

طارق إسماعيل دينا رامز صدى البلد ست الستات استثمار العقاري

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