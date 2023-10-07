استشهاد طفل فلسطيني في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم السبت ، باستشهاد الطفل أحمد عبد الناصر رابي ذو الـ 13 عاما، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن الطفل رابي أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في البطن خلال مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الطفل طالب في مدرسة مسقط الثانوية، وهو ابن عم الشهيد رابي عرفة رابي، الذي استشهد في شهر اكتوبر عام 2022.

وبارتقاء الطفل رابي، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ صباح اليوم إلى أربعة.