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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد المسلماني : تحديات إسرائيلية كبيرة تواجه شعب ودولة فلسطين .. فيديو

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنه تم عقد قمة ثلاثية في عام 2023 بين مصر والأردن وفلسطين بمدينة العلمين الجديدة في جهود مصرية كبيرة من أجل وقف الانقسام في الصف الفلسطيني.

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وأضاف أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هناك تحديات إسرائيلية كبيرة تواجه الشعب والدولة في فلسطين".

وأشار: "إذا لم يكن الفلسطينيون صف واحد وفي تكاتف للقوى السياسية في فلسطين في مواجهة محاولة إسرائيل إما لتهويد القدس أو توسيع المستوطنات أو العدوان المستمر على الأراضي الفسطينية لن تكن المواجهة ممكنة".

احمد المسلماني الإعلامي أحمد المسلماني

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