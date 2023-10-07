الهند تطالب يوتيوب وX و تيليجرام بإزالة أي محتوى يتعلق بالاعتداء على الأطفال

طالبت الحكومة الهندية منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب و X وتيليجرام إزالة أي محتوى يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث قالت الحكومة في بيان إن الشركات قد يتم تجريدها من حمايتها من المسؤولية القانونية إذا لم تمتثل.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن المناشدات التي أرسلتها وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MEITY)، على أهمية الإزالة السريعة والدائمة لأي مواد تحتوي على اعتداء جنسي على الأطفال على هذه المنصات.

وقال وزير الدولة لتكنولوجيا المعلومات في بيان: "إذا لم يتصرفوا بسرعة، فسيتم سحب ملاذهم الآمن بموجب المادة 79 من قانون تكنولوجيا المعلومات وستتبع ذلك عواقب بموجب القانون الهندي".

وردت منصة تيليجرام Telegram إن المواد التي تحتوي على إساءة معاملة الأطفال محظورة صراحةً بموجب شروط الخدمة الخاصة بها، مضيفة أن "مشرفو تيليجرام يقومون بدوريات نشطة في الأجزاء العامة من النظام الأساسي ويقبلون تقارير المستخدم من أجل إزالة المحتوى الذي ينتهك شروطنا".

وقال متحدث باسم يوتيوب، المملوكة لشركة جوجل "لدينا سياسة عدم التسامح مطلقًا مع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا نقبل أي شكل من أشكال المحتوى الذي يعرض القاصرين للخطر".



وأكدت يوتيوب إزالة أكثر من 94 ألف قناة وأكثر من 2.5 مليون مقطع فيديو بسبب انتهاكات سياسات سلامة الأطفال في الربع الثالث من عام 2023.

وفقا لـ "رويترز" فإن ممثلو X لم يستجيبوا لطلب التعليق.