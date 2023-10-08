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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المسلماني: جهود مصر لا تنقطع لتوحيد الصف الفلسطيني ومواجهة اعتداءات إسرائيل

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن جهود مصر كبيرة ومستمرة ولا تنقطع من أجل توحيد الصف الفلسطيني ومواجهة الإعتداءات الإسرائيلية.

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وأضاف أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "تم عقد قمة ثلاثية في عام 2023 بين مصر والأردن وفلسطين بمدينة العلمين الجديدة.. هناك جهود مصرية كبيرة من أجل وقف الانقسام في الصف الفلسطيني".

وأشار أحمد المسلماني إلى أن الرئيس السيسي استقبل في العلمين الجديدة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وكانت الفصائل الفلسطينية متواجدة من أجل بدء مفاوضات المصالحة في مصر، بعد أقل من شهر استقبل الرئيس السيسي مرة أخرى ملك الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة ثلاثية، بعد قمة سابقة مصرية فلسطينية في العلمين الجديدة".

وأوضح أنه عندما حدث في شهر يوليو عام 2023 اعتداءات إسرائيلة وعدوان كبير على مخيم جنين السلطة الوطنية في فلسطين أوقفت التشاور أو التباحث مع إسرائيل، لذلك هذه القمة القمة في أغسطس 2023 كانت مهمة جدا وتم التباحث بشأن المشهد الحالي بالقضية الفلسطينية، وتوحيد الموقف العربي".

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