تصيب الماشية | نيفين منصور تكشف مفاجأة بشأن حمى الثلاثة أيام

أكدت الإعلامية نيفين منصور، إن هناك أمرا شديد الأهمية، مرتبط بالأمن الغذائي المصري، وهو مرض حمي الثلاثة أيام، وهو مرض فيروسي حاد يصيب قطعان الأبقار والجاموس.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن هذا المرض قد اختفى 9 سنوات، وأن آخر وقت قد ظهر فيه كان في 2014، ولكن في الأشهر الماضية ظهر ببعض الحيوانات.

وتابعت :" المتخصصين تطالب الزارعة بتحصين الحيوانات بـ جرعات أكثر لمواجهة حمى الثلاث أيام، و الأمراض التي تظهر في الفترة الأخيرة، وتحديدًا في فصل الصيف".

ولفتت إلى أن مرض حمي الثلاثة أيام ينتقل من خلال لدغ الحشرات مثل البعوض، والناموس، وتنتشر في فصل الصيف.

وأشارت إلي أن وزارة الزراعة تقوم بعمل حملات تحصين كل 4 أشهر، وبشكل مستمر وإجباري لـ تحصين الحيوانات من الحمى التي تظهر.

استقرار أسعار اللحوم

وكشفت أن ما تقوم به وزارة الزراعة من تحصينات ينتج عنه استقرار في أسعار اللحوم، موضحة أن سعر كيلو لحم العجالي سجل 300 لـ 350 و الجمل بـ 280 لـ 320 و الضاني، بـ 300 لـ 350 جنيه.

وأوضحت أن الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء، أوضح في التقرير السنوي، الصادر بشأن الثروة الحيوانية، بأن أعداد رؤوس الماشية في مصر، بلغت 7 ملايين رأس خلال العام الماضي.