لاڤيينا يختتم استعداداته لمواجهة بروكسي بالمحترفين

اختتم فريق لاڤيينا تحت قيادة الكابتن أحمد عيد عبد الملك المدير الفنى تدريباته على ملعب الاسيوطى بعد عصر اليوم.. قبل السفر ظهر غد الأحد إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة فريق بروكسى على ملعبه ضمن مباريات الأسبوع الثالث من دورى المحترفين الرابعة عصر بعد غد الاثنين على ملعب بروكسى .

وكان قد حقق الفريق الأول بنادي لافيينا اف سي بقيادة أحمد عيد فوزًا هامًا أمام فريق النصر للتعدين بنتيجة ثلاثة اهداف للاشي، في اللقاء الذي أقيم علي استاد الاسيوطي سبورت ضمن منافسات الجولة الثانية بدورى المحترفين .