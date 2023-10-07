فريق من نيابة أبشواى ينتقل لمعاينة حريق كنيسة مار جرجس

قام فريق من النيابة العامة بمركز أبشواي بالفيوم، بمعاينة موقع الحريق الذي نشب داخل كنيسة مارجرجس بمركز أبشواي اليوم ، دون وجود مصابين، وطلبت النيابة العامة الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة داخل الكنيسة، لبيان أسباب نشوب الحريق ، واستعجال تقرير خبير المعمل الجنائى بمديرية أمن الفيوم ، وعمل حصر للخسائر التى نتجت عن الحريق .

من جانب آخر توجه خالد فراج رئيس مركز ومدينة ابشواي الي كنيسة مار جرجس للاطمئنان على السيطرة على الحريق وتحريك معدات الوحدة المحلية فوراً اذا استدعى الوضع ذلك وكذلك الاطمئنان على عدم وجود أي خسائر في الأرواح.

حيث توجهت قوات الدفاع المدني بعدد ٧ سيارات إطفاء من وحدة إطفاء ابشواي ووحدة إطفاء الفيوم ، وتم إخماد الحريق فوراً والتأكد من عدم وجود أي نيران مخفية أسفل الحريق وتبريد المكان بالكامل.

كما تواجدت قوات من مركز شرطة ابشواي بقيادة العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز الشرطة للتأكد من سبب نشوب الحريق والتأكد من سلامة المواطنين.

كما وجه رئيس المركز مستشفى ابشواي المركزي بتواجد سيارات إسعاف بالموقع تحسباَ لوجود أي إصابات أو اختناقات.

وصرح رئيس المركز أن الأضرار الناتجة عن الحريق تسببت في تلف الأثاث الموجود بقاعة الكنيسة وعدد ٤ شاشات والسجاد والمفروشات ، ولم تصل الأضرار الي الدور العلوي او المباني المجاورة.

وكان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس بالحريق.

وتبين من التحقيقات نشوب حريق محدود داخل الكنيسة ، تم السيطرة عليه دون وجود أى إصابات. .

انتقلت سيارات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق ، وتم تحرير محضر بالحريق وأحيل إلى نيابة ابشواى التى تولت التحقيق .

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