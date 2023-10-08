عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الابراج وحظك
توقعات الابراج وحظك اليوم

يعد حظك اليوم من الكلمات الأكثر بحثا على جوجل مع بداية أي يوم جديد، حيث ينتظر محبو الأبراج إلقاء نظرة قبل القيام بأي مهام في اليوم.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

 

توقعات برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل)

كن حذرا فتكفيرك اليوم غير واضح وعقلك مشتت، ولكن لا تسمح لهذه الظروف أن تعوقك. في الحقيقة، ربما تستغل شعورك بالوهم لصالحك. ستكتشف أنك كلما تقبلت أي شعور غريب أو شاذ، ستكون كل أمورك على ما يرام. لا تظن أن كل شيء في حياتك يجب أن يكون عقلانيا.


توقعات برج الثور اليوم 8 اكتوبر2023

تتلطف أجواء المفاوضات وكل ما له علاقة بالبحوث والتنقلات والارتباطات، كما تكون الأجواء الدراسية جيدة أو على الأقل لن تكون معاكسة إطلاقا. تصرفاتك استفزازية، وهذا قد يؤدي إلى خلاف مع الشريك لكن العواقب ستكون بسيطة.


توقعات برج الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو)

إذا كانت تنتابك بعض الشكوك في موضوع ما فحاول أن تستشير من حولك. حاول أن تتصل بالأصدقاء الذين لم تسمع صوتهم منذ وقت بعيد. ربما تجد أنك كسول ولذلك لن تحرز تقدما في العمل اليوم. لا تخطط لكل شيء لأن التخطيط أحيانا يؤدي إلى نتائج غير مرضية.

 


توقعات برج السرطان
السرطان (22 يونيو – 22 يوليو)

الحظ يرافق تحركاتك ويبعث فيك الأمل من جديد بعد الشك الذي انتابك مؤخرا من إمكانية تحقيق حلمك أو تنفيذ أحد المشاريع العزيزة على قلبك. تستعيد علاقاتك الجيدة مع أصدقائك وخاصة أصدقاء طفولتك.


توقعات برج الاسد

يوم مثمر جدا خاصة إذا قمت بإجراء بعض الاتصالات مع بعض الأشخاص. ستستمتع بالتحدث معهم وستشعر أن الحديث معهم بمثابة صفقة عظيمة. تتميز بأنك تنظر لأي موضوع من أبعاد مختلفة، ولكن مشكلتك هي أن هذا الأمر قد يكون له مردود سلبي كعدم قدرتك على اتخاذ أي قرار بسرعة.


توقعات برج العذراء

تظهر أكثر من أي وقت مضى طبيعتك المحبة للناس وللتعامل بشفافية من أجل إرساء الروابط الفعلية والعلاقات الإنسانية من حولك، ولتشجيع الآخرين على القيام بالمثل. تصغ إلى الآخرين بانتباه وتعاطف وتعطيهم أفضل الأفكار التي تساعد على حل مشاكلهم.

توقعات برج الميزان

ربما ينتقدك بعض الأشخاص اليوم بل معظمهم والغريب أن ستصغي إليهم جيدا. كن مهذبا وراجع وجهة نظرهم فربما تستفيد من كلامهم. حافظ على تواضعك اليوم وكن صبورا مع الآخرين. قد تشعر بالحرج أحيانا بسبب انتقادات الآخرين وخاصة أنك تشعر أنهم ينتقدونك بشدة.


توقعات برج العقرب

يجب أن تتمكن اليوم من تقييم مشاعرك من منظور محايد ومستقل. استغل هذه الفرصة لتتخذ خطوة جديدة في حياتك العاطفية بناء على ما تشعر به الآن. تأكد أن تصرفاتك اليوم هي أفعال طبيعية وليست ردود فعل لما حدث في السابق. فكر جيدا قبل القيام بأي تحركات مفاجئة.


توقعات برج القوس

الحزن والغضب يسيطران على حياتك بكشل يفوق الخيال، وتشعر ان الوقت قد حان للتخلص من هذا الحزن. اخرج من المنزل واقض يومك بالكامل خارجه وافتخر بما تقوم به وبما تقدمه للآخرين من خدمات. كن شجاعا وتعامل مع الآخرين وخذ الوقت الكافي للتعبير عن نفسك وعن رأيك بطريقة إبداعية.

 

txt

نوع من الحليب له فوائد مذهلة ينمي ذكاء الطفل ويساعد على التركيز

txt

ماذا يحدث لجسمك عند استهلاك زيت الزيتون يومياً ؟


توقعات برج الجدي

مهما سمعت من انتقادات لا تستسلم، فالشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة. لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها. لا تكثر من شرب المنبهات، فهي تسبب لك آلاما في المعدة.

توقعات برج الدلو

تحلم اليوم بزيارة بعض الأماكن البعيدة وربما تفكر في طلب اجازة طويلة للسفر برا لمكان لم تفكر في زيارته من قبل. احذر فهذا اليوم غير مناسب لتنفيذ هذه الفكرة أو لتنفيذ أي خطة. أمورك العاطفية ربما تتغير فجأة اليوم بسبب بعض المشاكل التي تحدث بينك وبين الشريك.


توقعات برج الحوت

تتعزز قدراتك وتنفتح على بعض الآفاق وترفض التقوقع في محيطك العملي. يبتسم لك الحظ اليوم، ويجعلك متزنا وقادرا على بلورة الأمور والتأقلم مع الأوضاع العاطفية الجديدة. تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد.

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأبراج حظك اليوم مهنيا حظك اليوم عاطفيا حظك اليوم صحيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

مصرع قائد لواء بالجيش الإسرائيلي في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

شوبير يطرح سؤالاً بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

موضوعات متعلقة

هشة وفى 5 دقائق ..طريقة عمل دونات البرتقال المقلية

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل بوظة المانجو اللذيذة

علامات تكشف الفرق بين اللحوم البلدي والمستوردة

احذر .. أعراض حرقة المعدة تشير لأزمة قلبية| توجه للطبيب فوراً

ماذا يحدث لجسمك عند استهلاك زيت الزيتون يومياً ؟

نوع من الأعشاب ممنوع تناوله للأطفال حديثي الولادة

نوع من الحليب له فوائد مذهلة ينمي ذكاء الطفل ويساعد على التركيز

دراسة تكشف: أطعمة لن تتوقعها لها مفعول السحر في الإقلاع عن التدخين

ترشيحاتنا

أول رد فعل من حمزة المثلوثي بعد تقبيل حذاء شيكابالا

بعد خمسين عاما..خطاب نادر من أحد أبطال حرب أكتوبر إلى نجله

مسؤول أمريكي: بايدن عرض دعمه لإسرائيل في هذا الوقت العصيب

إلهام شاهين: مهاجمو مسلسل ألفريدو ميلشيات إلكترونية

7 مخالفات احذرها.. ننشر عقوبات الأزهر على الطلاب في المعاهد

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات كثيفة على قطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

فيديو

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ