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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023: احذر العصبية

برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

 

توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم 8 أكتوبر2023

إذا كانت تنتابك بعض الشكوك في موضوع ما فحاول أن تستشير من حولك. حاول أن تتصل بالأصدقاء الذين لم تسمع صوتهم منذ وقت بعيد. ربما تجد أنك كسول ولذلك لن تحرز تقدما في العمل اليوم. لا تخطط لكل شيء لأن التخطيط أحيانا يؤدي إلى نتائج غير مرضية.

 

توقعات حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

هناك بعض المشكلات والهموم التى تواجه فريقك فى العمل لا تمنحها القدر الكافي من الاهتمام، ومن المهم بشكل أساسي أن تعالج قلقهم، ومن الذكاء أن تتعامل مع قلقهم بدلاً من أن تضطر للتعامل مع المشكلات الناجمة عنه.

 

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برج الجوزاء اليوم عاطفيا

علامات جديدة تدل على رغبة أحد أصدقاؤك المقربين للارتباط بك، لا تضع قيودًا وعوائق أمام العلاقات الجديدة التى تقابلك فربما تسبب لك الراحة مستقبلا، إذا كنت ممكن يرغبون فى الدخول في علاقة عاطفية مستقرة فعليك بوضع مبادئ للعلاقة قبل البدء فيها، وذلك حتى لا ينتج عنها الكثير من المشاكل.


برج الجوزاء اليوم صحيا

ضغوطك النفسية، احذر من القولون العصبى وارتفاع ضغط الدم، حاول أن تقلل أوقات التفكير، وخذ قسط كاف من النوم، الرياضة ستفيدك كثيراً، فضلاً عن الابتعاد عن الأجواء المتوترة.


توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة

الوقت غير مناسب للاقتراض من أصدقاءك، هذا قد يورطك يضعك فى مشاكل كثيرة أنت فى غنى عنها، من الأفضل أن لا تعتاد على الاقتراض سوى فى حالات الضرورة فقط.

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