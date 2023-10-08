مودرن فيوتشر يكشف عن وجهة عمر كمال في الفترة القادمة

أكد علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، أن البداية التي حققها الفريق منذ بداية الدوري، أكثر من رائعة خاصةً بعد رحيل عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية.

وتابع ميهوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "رحل لاعبي وسط الفريق بالكامل، ولكن كان هناك ثقة في اللاعبين المتواجدين، ونملك لاعبين تستحق التواجد في منتخب مصر".

وأضاف علاء ميهوب: "هدف مودرن فيوتشر هذا الموسم، هو إنهاء المسابقة في المراكز الأولى الثلاث بالدوري، خاصةً أن الفريق حقق المركز الرابع في الموسم الماضي".

وقال: "عمر كمال عبدالواحد من اللاعبين التي يستمتع بها المتابع داخل أرضية الملعب، وستكون هناك جلسة مع هيثم عرابي ووالده، لتحديد مصيره".

واستطرد: "اللاعب يتمنى الرحيل إلى الدوريات الخارجية، بالإضافة إلى وجود أحاديث معه من كبار الأندية في مصر، والجلسة ستأتي من أجل للوصول إلى حل مناسب للاعب والنادي وسيتم احترام رغبة اللاعب".