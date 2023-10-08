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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ملتقى أهل مصر بالعريش.. لقاءات توعوية حول صحة المرأة والحفاظ على التراث

صدى البلد

شهد قصر ثقافة العريش، السبت، لقاء توعويا بعنوان "دور التوعية في الحد من الأمراض التي تصيب المرأة.. الوقاية والعلاج"، ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة، المقام ضمن مشروع "أهل مصر" برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، للدمج الثقافي لسيدات وفتيات ٦ محافظات وهي مطروح، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوب سيناء، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة.

استهلت د. منى الشناوي - أخصائي مكافحة العدوى بمستشفى العريش العام، اللقاء بطرح تساؤل على المشاركات بالملتقى وهو "كيف تحافظين على صحتك؟" موضحة أن ذلك يأتي من خلال عدة أمور أهمها ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، تناول الغذاء الصحي، وإجراء الفحوصات الدورية للوقاية من الأمراض الخطيرة ومنها سرطان الثدي الذى يعتبر من أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء، وهناك أيضا سرطان عنق الرحم الذي قد يحدث نتيجة تغيرات في خلايا عنق الرحم، أو ضعف الجهاز المناعي، أو بسبب التدخين، لتختتم حديثها بذكر أهم طرق الوقاية والعلاج.

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أعقب ذلك محاضرة بعنوان "القضايا والتحديات التى تواجه المرأة في الحفاظ على التراث الثقافي" تحدثت خلالها د. نبيلة عبد الرؤوف أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية التربية جامعة العريش، عن مفهوم التراث وأنواعه مشيرة إلى أنه يعني الحفاظ على الإرث المعرفي والحضاري لكل مجتمع، أما عن أنواعه فتتمثل في التراث المادي مثل التراث الثقافي المنقول (المصنوع بشكل يدوي)، وتراث ثقافي غير منقول كالمعالم والمواقع الأثرية. 

بخلاف التراث الثقافي غير المادي المتمثل في المعارف والمهارات والفنون القولية بأنواعها، كما أوضحت خلال حديثها كيفية الحفاظ على هذا الإرث الثقافي وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية لتوعية الشباب بأهمية التراث الشعبي، إقامة عروض الأزياء الخاصة بالتراث فى المعارض لتعظيم الموروث الثقافي لدى الشعوب، وأخيرا نشر الوعي الكافي عن أهمية الموروث الشعبي، بإقامة ورش تراثية للحفاظ عليها من الاندثار.

جاء ذلك بحضور كل من د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، المخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر، أمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، وأشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء.

مشروع "أهل مصر" يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء.

ويشهد الملتقى عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية والزيارات الميدانية داخل المحافظة بالتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، باعتباره أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية التي تهدف إلى التعريف بالتراث والثقافة المحلية، من أجل  الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن.

ثقافة التراث الثقافي الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الوادى الجديد هشام عطوة

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