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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

فوز المصري محمد البعلي بجائزة التميز في الترجمة.. تفاصيل

صدى البلد

فاز المترجم المصري اليوم محمد البعلي بجائزة التميز في الترجمة في معرض الرياض الدولي للكتاب.

معرض الرياض الدولي للكتاب 

انطلق معرض الرياض الدولي للكتاب في الـ28 من سبتمبر 2023 محتضنا  أكثر من 1800 دار نشر على امتداد 800 جناح، تحت شعار "وجهة ملهمة"، وبدوره أعلن عن فتح باب التقديم على الجوائز الـ5 المخصصة للمشاركين في فعاليات المعرض، حيث تبلغ قيمة  الجوائز  لكل فئة 50 ألف ريال سعودي.

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أنواع جوائز معرض الرياض الدولي للكتاب

تنقسم فئات الجوائز المخصصة في النسخة الحالية منمعرض الرياض الدولي للكتاب لـ5 أنواع من الجوائز، وتستمر عملية التسجيل حتى الـ 3 من أكتوبر المقبل، فيما أعلن المعرض عن بدء عملية التحكيم والفرز الأولية تزامنا مع عمليات التسجيل، ومن المقرر أن تنتهي عمليات الفرز في الـ3 من أكتوبر، أما الجوائز  فتنقسم إلى:

-        جائزة التميز في النشر.

-        جائزة التميز في النشر للأطفال.

-        جائزة التميز في النشر "فئة الترجمة".

-        جائزة التميز في النشر "فئة المنصات الرقمية".

-        جائزة التميز في النشر "فئة المحتوى السعودي".

وحدد المعرض قيمة الجائزة لكل فئة بحوالي 50 ألف ريال سعودي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في الـ6 من أكتوبر، ويقام حفل التكريم لهم في الـ7 من أكتوبر 2023.

ترجمة معرض الرياض الدولي للكتاب المنصات الرقمية جائزة التميز كشاف المترجمين مسابقة كشاف المترجمين

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