أهم الأخبار.. الفنانة انتصار: بلبس مايوهات عادي.. أعداد أسرى إسرائيل في فلسطين.. طقس الساعات المقبلة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

تأهل منتخب مصر للطائرة إلى أوليمبياد باريس



انتصار: إحنا متربين على سينما كلها قُبلات.. وبلبس مايوهات عادي



بعد خمسين عاما..خطاب نادر من أحد أبطال حرب أكتوبر إلى نجله



جيش الاحتلال الإسرائيلي: أعداد المدنيين الأسرى لدى حماس غير مسبوق



شاهد.. هلع مئات الإسرائيليين في مهرجان موسيقى هربا من صواريخ المقاومة



إضافة الزيادة الجديدة مع قبض معاش نوفمبر والصرف من خلال الـ ATM



تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة



قرار عاجل بشأن شخص ألقى قطة من نافذة منزل للتخلص منها

