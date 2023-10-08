انطلاق الدورة التأهيلية للعاملين بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في 15محافظة اليوم

ينظم، مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، اليوم الأحد، دورة مجمعة لمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والمحافظات في الأسبوع التدريبي التاسع للخطة التدريبية الجديدة لعام 2023/2024.

و تتضمن الدورة التأهيلية الرابعة وتشمل محافظات بني سويف - قنا - اسوان - الوادي الجديد - السويس- الاسماعيلية ) والخامسة في محافظات الاسكندرية - البحيرة - سوهاج - اسيوط ) ، والسادسة (كفر الشيخ - المنيا - شمال سيناء - الشرقية - دمياط) ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع ومركز إدارة الأزمات بالوزارة، وذلك تنفيذا لتكليف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

و تأتى الدورة فى ضوء تكليفات الرئيس وتكامل الجهود المبذولة من الدولة للإسراع فى إنشاء مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية على مستوى المحافظات، وفى إطار خطة التدريب التى ينفذها مركز التدريب بسقارة لتأهيل العاملين بمراكز السيطرة في جميع المحافظات وتستهدف الدوره 61 متدربا من 15 محافظه بالإضافة للوزاره.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى ان الدورة التدريبية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من التحول الرقمى لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلى غرف العمليات التخصصية للجهات، وتقييم المخاطر، والفكرة العامة للشبكة الوطنية، والإمكانيات والخدمات التى توفرها الشبكة، والمهام وأسلوب العمل المقترح للمركز، بالاضافة إلى إجراءات التأمين، وتكامل تطبيقات الشبكة الوطنية، والبنية التحتية للمركز الشبكة الداخلية، والتعريف بمنظومة التحكم فى الشاشات، ومفاهيم الطوارئ باللغة الإنجليزية، وموزع المهام اللاسلكى المطور، ومنظومة المؤتمرات المرئية، كما يعقب فترة التدريب النظرى تطبيق عملي بمراكز المحافظات استعدادا للمرحلة التالية من التدريب والتي تتضمن تأهيل لغة وتدريب محلي متقدم ، ثم تأتي مرحلة التدريب الخارجي لأفضل العناصر ، مؤكدا استمرار تنفيذ دورات تدريب باقي مراكز المحافظات .