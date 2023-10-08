الإسماعيلي يتحدى الأهلي في الدوري المصري.. الليلة

يلتقي الأهلي مع نظيره الإسماعيلي، اليوم، الأحد، حيث يحل ضيفا على الدراويش في تمام السابعة مساء، على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

واستهل الأهلي مع مدربه مارسيل كولر، مشواره في الدوري، بالفوز 4-0 على المصري، فيما تأجلت مباراته مع سيراميكا.

غيابات الأهلي

ويغيب عن الأهلي كل من محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف، كما يغيب صلاح محسن وكريم نيدفيد وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد للإصابة، وكريم فؤاد وأكرم توفيق لعدم الجاهزية، ومحمد الضوي كريستو ومعتز محمد وحمزة علاء، لأسباب فنية.

بينما يعود المغربي رضا سليم، بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي، كالتالي:

حراسة مرمي : مصطفى شوبير ومحمد الشناوي ومصطفى مخلوف.

الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح.

الوسط: أليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" وإمام عاشور وأحمد نبيل "كوكا" ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: أنطوني موديست ومحمد زعلوك وأحمد عبد القادر ورضا سليم

وكان الإسماعيلي قد تلقى الخسارة (0-1) في مباراته الأولى أمام زد إف سي، الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز، بينما فاز على الاتحاد السكندري 3-1 في الجولة الثانية.

ويسعى الإسماعيلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، والدخول في المنافسة مبكرا لتعويض الجماهير عن قلق الموسم الماضي، حيث كان قريبا من دائرة الهبوط.

ويغيب عن الإسماعيلي كل من، محمد عمار وصالح جمعة ومحمد بيومي، لأسباب فنية، بينما يغيب أحمد عادل عبد المنعم، للإصابة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي، كمال السيد، عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد نصر، محمد هاشم، أحمد محسن، إياد العسقلاني، حمدي النقاز، كريم عرفات، محمد دسوقي، عصام صبحي.

خط الوسط: ياو أنور، محمد مخلوف، عماد حمدي، محمد حسن، نادر فرج، عبد الله السعيد، عمر الساعي، محمد عبد السميع، محمود الشبراوي.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، باسم مرسي، مروان حمدي، حسن صابر.