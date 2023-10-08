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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

اسري الاحتلال
اسري الاحتلال

سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بنشر أسماء ورتب 26 شخصا، قتلوا خلال المواجهات مع عناصر حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في عملية “طوفان الأقصى”.

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وفيما يلي الأسماء والرتب:

العقيد يوناتان شتاينبرج 42 عاما وهو قائد لواء ناحال.

النقيب أدير عبودي 23 عاما من موديعين، قائد سرية في قيادة الجبهة الداخلية.

الكابتن يوتام بن بيست 24 عاما من بات حيفر قائد سرية في الوحدة متعددة الأبعاد.

الرقيب أوفير تصهيوني 21 عاما، ميوكنعام عيليت، قائد قسم في الكتيبة 51.

الرقيب أول أدير بن سيمون 20 عاما، قائد قسم وضابط عسكري في الجبهة الداخلية.

الرقيب أور أستو 21 عاما من بئر السبع ضابط لوجستي في الكتيبة 51.

المقدم ساهر محلوف 36 عاما من موديعين 481 قائد كتيبة في مقر الاتصالات.

الرقيب أفيك روزنتال 20 عاماً من كفار مناحيم مقاتل في ماجلان.

الرقيب أول ياناي كامينكا 20 عاما قائد قسم في الجبهة الداخلية.

الملازم أور موزيس 22 عاما من أشدود.

الرقيب عمري نيف فيرشتاين، 20 عاما، من جفعتايم، مقاتل في الجبهة الداخلية.

العريف دفير ليشا 21 عاما مقاتل في الكتيبة 51.

الرقيب عيدن ألون ليفي، 19 عاما، يسكن في نيريت.

الرقيب يوفال بن يعقوب 21 عاما، يسكن كفار مناحيم، جندي في الكتيبة 77.

العريف غي بيزك، 19 عاما، يسكن في جفعتايم، جندي في الكتيبة 51.

الجندي نيريا أهارون نيغري، 18 عاما، يسكن في تلمون، جندي إنقاذ في الجبهة الداخلية.

الجندية نعمة بوني 19 عاما، تسكن العفولة جندية في الكتيبة 77.

الملازم يفتاح يبتس 23 عاما، يسكن رمات هشارون، ضابط في ماجلان.

الرقيب عيدو هاروش، يسكن في متسبيه رامون، مقاتل في الكتيبة 77.

الملازم ثاني يوآف مالييف 19 عاما، يسكن في كريات أونو، ضابط ارتباط كتيبة في الكتيبة 77.

العريف ناثانيال يونغ، 20 عاما، يسكن في تل أبيب، جندي في الكتيبة 13.

الرائد تشين بوخريس، 26 عاما، يسكن في أشدود، نائب قائد وحدة ماجلان.

الكابتن أور يوسف ران، 29 عاما، يسكن في إيتامار، قائد فريق في دوفدفان.

العريف عيدي جرومان 19 عاما، مقاتل جمع في الكتيبة 414.

اللواء أمير فيشر 22 عاما، يسكن تل أبيب، مقاتل في دوفيدفان.

الملازم (احتياط) عيدو إدري 24 عاما يسكن غيبتون ضابط في المشاة.

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