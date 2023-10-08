كتائب القسام تعلن مصرع قائد سرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت كتائب القسام عن مقتل مارتن كوزميتزاك قائد سرية في مديرية تنسيق عمليات فرض القانون في قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت القسام أن قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي لقي مصرعه.



وكشفت حركة حماس مقتل قائد كتيبة الاتصالات الإسرائيلية 481 المقدم سهار مخلوف خلال اشتباكات قاعدة رعيم.



وأعلنت كتائب القسام عن تسلل جديد حقق أهدافه وغنم مؤن عسكرية.



وذكرت كتائب القسام :تمكنا من التسلل لمواقع "صوفا" وكيبوتس "صوفا" و"حوليت" و"يتيد" لتعزيز مقاتلينا بالقوات والعتاد.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ يوم أمس إلى نحو 350 قتيلا، في حصيلة ضخمة لإسرائيل منذ سنوات طويلة.

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وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 313 شهيدا 1990 جريحا.

