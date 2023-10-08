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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال ساعات.. المقاومة الفلسطينية تعلن عدد أسرى الاحتلال لديها

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

قالت كتائب القسام، اليوم الأحد، إنها ستعلن عدد أسرى الاحتلال لديها خلال ساعات، وذلك في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” التي تم تنفيذها من قبل المقاومة الفلسطينية منذ أمس.

ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام عن تسلل جديد داخل أراضي الكيان الصهيوني، حقق أهدافه وغنم مؤنًا عسكرية.

وذكرت كتائب القسام في بيان “تمكنا من التسلل لمواقع صوفا وكيبوتس صوفا وحوليت ويتيد لتعزيز مقاتلينا بالقوات والعتاد”.

يأتي ذلك بعد ما أعلنت كتائب القسام عن تطور كبير بمقتـ ـل قائد عسكري كبير خلال عمليات طوفان الأقصى.

وذكرت القسام أنه جرى مصرع قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كتائب القسام الاحتلال الاسرائيلي الكيان الصهيونى

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