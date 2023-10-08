الوحدة المحلية بالغردقة تشن حملة تفتيشية ناجحة وتصادر 816 علبة سجائر مجهولة

نظمت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة تفتيشية واسعة النطاق في حي جنوب، استهدفت 15 منشأة تجارية مختلفة، تضمنت مطاعم وكافيهات ومحلات متنوعة، الهدف من الحملة كان متابعة الأسعار وضمان سلامة الأغذية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.

التفاصيل:

شملت الحملة تفتيشا دقيقا للمحلات التجارية، حيث تم تحرير 3 محاضر لعدم وجود شهادة صحية لبعض المنتجات و8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تعريب المنشأت التجارية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأُصدر محضر بيع سجائر بأسعار زيادة عن الحد المسموح ومحضرين لبيع 816 علبة سجائر مجهولة المصدر.

وقامت السلطات بمصادرة العلب الـ 816 من السجائر المجهولة المصدر، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على سلامة المستهلكين والحد من الممارسات التجارية غير المشروعة.

الجهود المستقبلية

أشارت الوحدة المحلية للغردقة إلى استمرار هذه الحملات التفتيشية الدورية بهدف ضمان الجودة والسلامة للمستهلكين. وأكدت على حزمها في مواجهة التجار المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم للحفاظ على نزاهة السوق وحماية حقوق المستهلك.