ابن الدقهلية أصغر طالب بمصر يحصل على عضوية قائمة الشرف الدولية بسنغافورة

حصل الطالب ياسين أحمد نشأت، بالصف الثانى الابتدائي بمدارس دلتا مودرن للغات، على عضوية قائمة الشرف الدولية بسنغافورة.

ويعتبر ياسين أصغر طالب مصرى يحصل على العضوية، وذلك لتحقييقه على عدد نقاط فى مسابقات الماث والبرمجة الدولية فى المرحلة الابتدائية، ونظرا لصغر سن الطالب تم تأجيل دعوته لمنحة Young Actiever LEadershipAcademy والتى من المقرر انعقادها فى جزيرة بالى بإندونيسيا، حيث تمنح لطلاب الصف الرابع فيما فوق، كما أنه من ضمن الأربعة طلاب المصرين الفائزين بنقاط Steam الدولية من إجمالى 567 طالبا.

وأعرب الطالب عن سعادته بهذه العضوية، مؤكدا عشقه للكمبيوتر والحاسب والبرمجة، مشيرا إلى أن لديه طموحات كبيرة لتحقيق أعلى المراكز والألقاب.

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