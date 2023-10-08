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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر بجامعة الإسكندرية

ندوة تثقيفية عن انتصارات
ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر بجامعة الإسكندرية

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية ندوة تثقيفية احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بمشاركة وأعضاء هيئة التدريس وطالبات الكلية.


وأكدت عميدة الكلية الدكتورة رحاب صديق، أن انتصار أكتوبر المجيد لم يكن سهلا، حيث سبق هذا الانتصار العظيم نكسة 1967 والتي أظهرت المعدن الحقيقي للشعب المصري في وقوفه خلف جيشه الوطني، ورفضه للهزيمة وتحمله كافة الصعاب من أجل دعم جيشه الوطني.


وأضافت أن القوات المسلحة المصرية نجحت بالفعل في تحقيق أمل الشعب المصريين وكانت عند حسن ظنهم من خلال تحقيق هذا النصر العظيم في 1973.


وألقى أحد المشاركين البارزين في حرب أكتوبر اللواء هاشم أبو الفضل محاضرة عن دور قوات الدفاع الجوي في حرب أكتوبر، موضحا أن حرب أكتوبر تعد حرب فريدة من نوعها، حيث أعطت درساً في فنون الحرب في العصر الحديث، مؤكداً أنه يجب على الأجيال الحالية أن تستلهم العبر والدروس من هذا النصر العظيم.


وأضاف أن حرب أكتوبر حرب تاريخية بمعنى الكلمة، وتركت آثارا إيجابية راسخة في وجدان الشعب المصري حتى يومنا هذا، مشيرا إلى أن جينات الجيش المصري جينات لاتقبل الهزيمة، وأنه يتذكر جيدا روح العزيمة والإصرار بعد نكسة 67، وإصرار الجنود المصريين على عدم العودة إلى أرض الوطن قبل إعادة سيناء لحضن مصر مرة أخرى.


كما تحدث عن حرب الاستنزاف حيث تضمنت تلك الفترة العديد من إنجازات القوات المصرية، ومنها إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات، كما تطرق إلى قصص وبطولات الجنود المصريين خلال الحرب.


ودعا كافة الطلاب إلى الاقتداء بهم لأنهم بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الوطن وقدموا أرواحهم فداء لأرضهم لكي نحيا أحراراً حتى يومنا هذا.

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