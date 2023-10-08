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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كهربا يشارك في مران المستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

صدى البلد

انتظم محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تدريبات اللاعبين المستبعدين من قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

وشارك كهربا برفقة مجموعة الناشئين في مران مجموعة اللاعبين المستبعدين والذي أقيم بإستاد مختار التتش.

وتعافي كهربا من الإصابة التي لحقت به بكدمة في الركبة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم في تمام السابعة مساء باستاد برج العرب مع الإسماعيلي في إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري العام. 

 

وسبق ولعب الفريقان 123 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ بدايته موسم 1948-1949، فاز الأهلي في 65 مباراة، وفاز الإسماعيلي في 22 مباراة، وتعادل الفريقان في 36 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 181 هدفًا وتلقت شباكه 95 هدفًا.

وحفلت نتائج مباريات الأهلي والإسماعيلي بالنتائج الكبيرة، حيث حقق الأهلي فوزًا برقم قياسي تهديفيًّا لنجمه الراحل صالح سليم، عندما فاز الأهلي 8- صفر موسم 1957-1958، أحرز منها صالح سليم سبعة أهداف، جعلته صاحب أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بالدوري العام، وأحرز توتو الهدف الثامن، كما فاز الأهلي على الإسماعيلي 6- صفر مرتين، الأولى موسم 1996-1997، والثانية موسم 2004-2005، وفاز الأهلي 5-2 موسم 1952-1953، فيما فاز الأهلي ثلاث مرات بنتيجة 4-0، مواسم 1975-1976، و2005-2006، و2021-2022، وبنتيجة 4-3 مرتين موسمي 1985-1986، و1993-1994.

أما الإسماعيلي فكانت أكبر نتائجه الفوز 4-1 موسم 1963-1964، و4-2 موسم 1964-1965، و4-3 موسم 1999-2000.

وتعادل الفريقان في مباراة واحدة بنتيجة 4-4 موسم 2001-2002.

 

هدافو الأهلي أمام الإسماعيلي: 

صالح سليم برصيد عشرة أهداف، وأحمد مكاوي تسعة أهداف، وتوتو سبعة أهداف، وكل من محمود الخطيب وحسام حسن ومحمد بركات ستة أهداف، ومحمد رمضان خمسة أهداف.

أما هدافو الإسماعيلي أمام الأهلي: عوض عبد الرحمن وبشير عبد الصمد وعماد سليمان، ولكل منهم أربعة أهداف، وفتحي نافع وعلي عمر وصلاح أبو جريشة ومحمد صلاح أبو جريشة ومحمد بركات ومحمد فضل ولكل منهم ثلاثة أهداف.

محمود عبدالمنعم كهربا الاسماعيلي مجموعة اللاعبين المستبعدين استاد مختار التتش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

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