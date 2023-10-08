ظنته من المقاومة الفلسطينية.. مصرع إسرائيلي بنيران شرطة الاحتلال

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن شرطة الاحتلال أطلقت النار على مواطن إسرائيلي على الطريق رقم 4، بعد الاشتباه في كونه أحد المقاومين.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن الشرطة قتلت الإسرائيلي بعد مطاردته على شارع رقم 4 بعد الاشتباه أنه أحد المقاومين، ليتبيّن لاحقاً أنه مواطن سرق سيارة وهرب من الشرطة.

وأضافت أنه كان يتجه من منطقة حدود غزة باتجاه وسط الكيان، وتم إطلاق النار عليه خارج مدينة أشدود.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الأحد، إن قواتها قتلت إسرائيليًا في عسقلان أمس نتيجة خطأ في تحديد هويته.