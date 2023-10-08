ظهورت بلون شعر جديد.. 10 صور آثارت الجدل لـ سلمى أبو ضيف.. شاهد

شاركت سلمى أبو ضيف، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وظهرت سلمى أبو ضيف، بلوك جديد يكشف عن جمالها، حيث اختارت قصة شعر جديدة، وقامت بتغير لون شعرها للبني بشكل جديد ومختلف ليكشف عن جمالها .

وتفضل سلمى أبو ضيف، اختيار الملابس الأنيقة والفساتين المختلفة ، وارتداء الملابس من دار أزياء عالمية .

ومن الناحية الجمالية تعتمد سلمى أبو ضيف، في المكياج على اختيار اللون البني والاسود ليتناسب مع ظهورها ويكشف جمالها.

وإليكم صور سلمى أبو ضيف