مقارنة بين أقوى هاتفين iPhone 15 Pro Max وGoogle Pixel 8 Pro

في الوقت الذي أطلقت فيه كل من Apple و Google لإطلاق هواتفهم الذكية الرائدة الجديدة في عام 2023، من الطبيعي أن تثار تساؤلات حول أيهما أفضل، iPhone 15 Pro Max أم Google Pixel 8 Pro؟

التصميم

من حيث التصميم، يتميز كلا الهاتفين بتصميمات جذابة ومميزة. يتميز iPhone 15 Pro Max بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة مع نتوء كاميرا خلفي كبير. يتميز Google Pixel 8 Pro أيضًا بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة، ولكن لديه نتوء كاميرا خلفي أصغر.

الشاشة

تتمتع كلا الشاشتين بدقة وضوح عالية ومعدلات تحديث عالية. تتميز شاشة iPhone 15 Pro Max بدقة وضوح 2778 × 1284 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. تتميز شاشة Google Pixel 8 Pro بدقة وضوح 3120 × 1440 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

الكاميرا

يتميز كلا الهاتفين بكاميرات خلفية متعددة العدسات. يتميز iPhone 15 Pro Max بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل. يتميز Google Pixel 8 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل.

الأداء

يتميز كلا الهاتفين بمعالجات قوية. يتميز iPhone 15 Pro Max بمعالج A16 Bionic، بينما يتميز Google Pixel 8 Pro بمعالج Google Tensor 2.

البطارية

يتميز كلا الهاتفين ببطاريات كبيرة. يتميز iPhone 15 Pro Max ببطارية تبلغ 4352 مللي أمبير في الساعة، بينما يتميز Google Pixel 8 Pro ببطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.

السعر

يبدأ سعر iPhone 15 Pro Max من 1199 دولارًا أمريكيًا، بينما يتوقع أن يبدأ سعر Google Pixel 8 Pro من 999 دولارًا أمريكيًا.

الإنصاف

بشكل عام، يُعد iPhone 15 Pro Max خيارًا رائعًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي رائد مع أفضل ميزات الأجهزة والأداء. يُعد Google Pixel 8 Pro خيارًا رائعًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي رائد بسعر أقل وبكاميرا رائعة.

فيما يلي بعض الإيجابيات والسلبيات لكل هاتف

iPhone 15 Pro Max

الإيجابيات:

• أفضل أداء

• أفضل ميزات الأجهزة

• عمر بطارية طويل

السلبيات:

• سعر مرتفع

• نتوء كاميرا كبير

Google Pixel 8 Pro

الإيجابيات:

• سعر أقل

• كاميرا رائعة

• إصدار Android حديث

السلبيات:

• أداء أقل من iPhone 15 Pro Max

• عمر بطارية أقصر من