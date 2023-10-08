مش واخدة حقي في التمثيل وبخاف من الموت .. أبرز التصريحات الجريئة لـ انتصار

حلت الفنانة انتصار ضيفة على الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وخلال اللقاء كشفت الفنانة العديد من أسرار حياتها، كما أدلت بالعديد من التصريحات الجريئة.

ونستعرض لكم ابرز تصريحات الفنانة خلال انتصار اللقاء:

ـ إحنا متربين على سينما كلها قُبلات.. وبلبس مايوهات عادي.

ـ أم كلثوم غنت للقبلة كارهين القبلة ليه.

ـ معجب قالي يا سافلة يا مستبدة عشان متصورتش معاه.. وحبست شخص تطاول عليّ على الواتس

ـ واحد قالي أنتِ كبرتي ولسة حلوة.. قلت له تبان البضاعة بعد الحمل الرضاعة.

ـ معجب قالي أنتِ هيلكوبتر مصر.. لكن أحببت فاتنة الشرق أحلى لما قالهالي رامز جلال.

ـ محتاجة لراجل في حياتي لكن شاغلة نفسي بالشغل وأولادي.

ـ أنا بنتي امتداد ليا لأنها نسخة مني.

ـ لن أزوج ابنتي من رجل أكبر منها سنًا.. ولو أمه قرشانة هجيبها من شعرها

ـ أول أجر ليا كان 75 جنيه أديت لأمي منهم 50 واخدت الباقي.

ـ والدي حافظ القرآن كله واسمه مكتوب عندنا في البلد على الحيطة.

ـ ببدايتي قلت هدي لنفسي 5 سنين في التمثيل لو حققت نجاح هكلم فشلت هنسحب واخليها هواية.

ـ كنت بلعب جمباز ودايمًا معايا صبيان وبنلبس مايوهات وشورتشات ماحنا اسكندرانية.

ـ الاسكندرانية عندهم جرأة والصبيان بيكلموا البنات والعكس عادي.

ـ عندي حاجات كنت محرومة منها.. كان نفسي اشتري لبس وقت مانا عايزة لأن اللبس زمان كان بيتجاب في مواسم العيد والمدارس والصيف والشتا فقط.

ـ طلبت من محلات ملابس ألبس هدومهم في البرامج ونعمله إعلانات.. وناس منهم قالولي خودي اللبس البسيه ومش عايزينه تاني.

ـ مفيش حاجة اسمها حد يقطع لقمة عيشك.. لكن ساعات بيقللوا أدواري.

ـ الأدوار الكوميدية مش سهلة إحنا 4 في مصر كلها ملناش بديل.

ـ الجمهور مبشوفش التتر لكن بخشوا للنجم اللي بيحبوه.. وأنا بطلة في مكاني.

ـ في محامين سايبين قضايا الدولة وماسكين في المذيعين والممثلين قالوا إيه وعملوا إيه.

ـ مش واخدة حقي لحد دلوقي كممثلة.. بخاف من الموت.

نجاحي كأم أعظم انتصار عملته في حياتي.

ـ في أسرار كتير في حياتي مقولتهاش لحد.

ـ كنت بصلي وبقول على ناس كتير حسبي الله ونعم الوكيل.. وإنك تعيش مظلوم دي متعة.