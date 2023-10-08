وفد من حزب حماة الوطن يلتقي الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفداً من قيادات وأمناء المحافظات بحزب حماة الوطن برئاسة اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب.

كان في استقبال وفد حماة الوطن، المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية، المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمشاركة الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، والنائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

وجرى خلال اللقاء مناقشة رؤية ومقترحات قيادات حزب حماة الوطن في الفترة المقبل لخروج الاستحقاق الدستوري في أفضل صورة تليق بمصر.