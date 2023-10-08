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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أسبوع المناخ بالرياض

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

عاد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، إلى أرض الوطن، قادما من العاصمة السعودية الرياض، عقب مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لمتابعة الاتصالات الجارية لتهدئة الأوضاع، وخفض التصعيد بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية قد أكد في كلمته، أهمية وضع صندوق الخسائر والأضرار المُنشأ حديثا، موضع التنفيذ؛ حفاظا على الثقة في العملية التفاوضية الخاصة بقضايا المناخ، وأهمية تركيز المفاوضات على آلية الدعم اللازمة لجهود التحول العادل.

وشدد الوزير شكري، على ضرورة تحويل التعهدات إلى إجراءات عملية لتحقيق الأهداف المطلوبة، حيث أن الاكتفاء بمجرد التأكيد على تلك الأهداف كل عام؛ لن يساعد إلا في تقويض الجهود المناخية.

إسرائيل أسبوع المناخ أرض الوطن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوزير شكري سامح شكري وزير الخارجية

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