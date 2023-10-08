داعية إسلامي: تعدد الزوجات ليس سنة ولكن مباح بشرط القدرة

أكد الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، أن هناك دعوات هدامة يقوم بها البعض، خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن السبب منها عمل مشكلات في الشارع المصري.

وأضاف الداعية الإسلامي خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن البعض يطالب بـ إلغاء تعدد الزوجات، موضحًا أن تعدد الزوجات ليس سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن مباح بشرط القدرة.

ولفت إلى أن القدرة لا يقصد بها القدرة المادية فقط، كما يردد البعض، ولكن القدرة يقصد بها تلبية احتياجات البيت، والزوجة، فالزوج الذي يعاني من مشكلات جسدية، تجعله غير قادر على المعاشرة الزوجية، لا يباح له التعدد.

وأشار إلى أنه يكرر أن التعدد الزوجي مباح بشرط القدرة، وأنه لا يمكن أن يتم إلغاء آية صريحة من كتابة الله، بسبب قيام البعض، باستخدامها بطريقة غير صحيحة.