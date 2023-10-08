وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإخلاء المدن القريبة من الحدود مع لبنان

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بالاستعدادات لإخلاء المستوطنات القريبة من حدود البلاد مع لبنان وسط تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية يوم الأحد.

وفي صباح الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي عن ضربات على منطقة في لبنان ردا على القصف.

وأعلنت حركة حزب الله اللبنانية مسؤوليتها عن قصف ثلاثة مواقع للجيش الإسرائيلي.

واحتدمت الأعمال العدائية حول قطاع غزة بينما واصلت قوات الدفاع الإسرائيلية عملية السيوف الحديدية. وفي اليوم السابق، أطلقت حركة حماس المسلحة أكثر من 5000 صاروخ على إسرائيل، ودعت إلى القتال 'لتحرير الأراضي الفلسطينية'.

وتفاجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما تسلل الفلسطينيون إلى إسرائيل عن طريق البر والبحر وحتى بالطائرات الشراعية.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن 'الأمة في حالة حرب' وتوعد بالرد القاسي على حماس.

وشن الجيش الإسرائيلي عملية هجومية شملت ضربات في قطاع غزة.

ويبدو أن لبنان ومنظمة حزب الله يتم جرهما إلى الصراع، حيث أعلن نتنياهو انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي وإخراج غالبية قوات حماس من الأراضي الإسرائيلية.