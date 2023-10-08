عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإخلاء المدن القريبة من الحدود مع لبنان

جالانت
جالانت

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بالاستعدادات لإخلاء المستوطنات القريبة من حدود البلاد مع لبنان وسط تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية يوم الأحد.

وفي صباح الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي عن ضربات على منطقة في لبنان ردا على القصف. 

وأعلنت حركة حزب الله اللبنانية مسؤوليتها عن قصف ثلاثة مواقع للجيش الإسرائيلي.

واحتدمت الأعمال العدائية حول قطاع غزة بينما واصلت قوات الدفاع الإسرائيلية عملية السيوف الحديدية. وفي اليوم السابق، أطلقت حركة حماس المسلحة أكثر من 5000 صاروخ على إسرائيل، ودعت إلى القتال 'لتحرير الأراضي الفلسطينية'.

وتفاجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما تسلل الفلسطينيون إلى إسرائيل عن طريق البر والبحر وحتى بالطائرات الشراعية.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن 'الأمة في حالة حرب' وتوعد بالرد القاسي على حماس. 

وشن الجيش الإسرائيلي عملية هجومية شملت ضربات في قطاع غزة. 

ويبدو أن لبنان ومنظمة حزب الله يتم جرهما إلى الصراع، حيث أعلن نتنياهو انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي وإخراج غالبية قوات حماس من الأراضي الإسرائيلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

رسميا الوطنية للانتخابات تتسلم أوراق ترشح فريد زهران للرئاسة

أحداث مثيرة في الأهلي.. ورطة كهربا وصدمة السوبر الأفريقي وضم نجم بيراميدز

إحالة المتهمين في قضية طبيب الساحل إلى المفتي

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

موضوعات متعلقة

روسيا تدعو الجامعة العربية إلى التركيز على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

إسبانيا.. عشرات الآلاف يحتجون ضد اتفاق العفو الكتالوني المحتمل

العراق: لم يصلنا إخطار من تركيا بشأن استعداد خط أنابيب تصدير النفط

فايننشال تايمز : جيه بي مورجان يبحث عرضا محتملا لشراء مترو بنك

مركز أمريكي يحذر من إعصار استوائي يهدد جزر كابو فيردي

حزب الله يدخل على خط المواجهة مع اسرائيل ويتبادل إطلاق الصواريخ وقصف المدفعية

حزب العمال البريطاني يخطط لتجديد شبكات الكهرباء وتخفيف انقطاع التيار

زعيم الحزب الحاكم في بولندا: أمننا العسكري يعتمد على الجيش والتحالف مع أمريكا

ترشيحاتنا

لتجاوز السيناريو المؤلم.. مصر وإيطاليا تبحثان مسارا للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

مكثفة ومتتالية.. رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة نحو مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي

ملك الأردن لأوروبا: التصعيد سيستمر في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

نتنياهو يتحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن

ليبرمان: قرار القضاء على حماس شرط المشاركة بحكومة الطوارئ الإسرائيلية

أردوغان: لا سلام إلا بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش الأسود.. مى عمر تثير الجدل رفقة زوجها

ظهورت بلون شعر جديد.. 10 صور آثارت الجدل لـ سلمى أبو ضيف.. شاهد

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب | شاهد

ميجان ماركل تثير الجدل بكتابة مذكراتها.. لن تتوقع ماذا تحتوي

فيديو

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ