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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

عايدة المغاوري: قصة تعيين أول كمسارية في مصر.. تفاصيل

صدى البلد

تعينت عايدة محمد المغاوري كأول كمسارية في مصر عام 1956 بصورة غير متوقعة، في ذلك العام، تلقى عبد اللطيف أبو رجيلة، صاحب شركة خطوط نقل القاهرة، سؤالًا من جريدة أخبار اليوم حول رأيه في تعيين الفتيات في وظائف الكمسارية،رحب أبو رجيلة بالفكرة، لكنه أشار إلى عدم تقدم أي فتاة مصرية لهذا الوظيفة حتى ذلك الحين.

تعيين أول كمسارية في مصر

من خلال مساعديه، علم أبو رجيلة بوجود طالبة في كلية التجارة بجامعة القاهرة ترغب في تلك الوظيفة، فور علمه بذلك، سارع أبو رجيلة بتعيينها، وبذلك أصبحت عايدة أول كمسارية في مصر.

عايدة المغاوري أول كمسارية

عايدة المغاوري تقدمت بطلب تعيينها في شركة النقل العام على الرغم من أنها كانت طالبة في السنة الثالثة من دراستها في كلية التجارة، للأسف، تم حفظ طلبها بسبب سفر أبو رجيلة في تلك الفترة.

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مع عودة أبو رجيلة، طلب أن يتم استدعاء عايدة للشركة بمجرد انتهائها من امتحاناتها في الكلية، وعندما انتهت من الامتحانات، تم تعيينها رسميًا، تم توقيع عقد عمل لعايدة بمرتب شهري قدره 10 جنيهات و8 قروش، بالإضافة إلى عمولة قدرها 10 قروش من كل 100 قرش تحصل عليها من إيرادات الركاب.

عايدة المغاوري أول كمسارية

يجدر بالذكر أن أبو رجيلة هو رجل أعمال مصري ورائد في مجال حافلات النقل العام بالقاهرة. كان اسمه مرتبطًا بنادي الزمالك، حيث تولى رئاسة النادي في عام 1956 وحقق معه بطولة الدوري لأول مرة في تاريخه، الذي يعود إلى عام 1911.

بعد تعليمه الأولي في السودان، انتقل إلى القاهرة والتحق بالمدرسة السعيدية الثانوية. ثم التحق بكلية التجارة في الجامعة وعمل في بنك مصر بعد تخرجه. كان يعتبر نفسه تلميذًا في مدرسة طلعت حرب.

عايدة المغاوري أول كمسارية

تجربة أبو رجيلة في مجال الاستيراد والتصدير بدأت برأسمال متواضع قدره 34 جنيهًا ترقت لتصبح مديراً تنفيذياً في شركة النقل العام بعد عدة سنوات من العمل الجاد والتفاني. في الوقت الحاضر، تعتبر عايدة المغاوري قدوة للنساء في مجال النقل وتحفيزا لهم لمواجهة التحديات وتحقيق النجاح.

كمسارية عايدة المغاوري النقل العام بنك مصر جريدة اخبار اليوم حافلات النقل

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عايدة المغاوري: قصة تعيين أول كمسارية في مصر.. تفاصيل

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