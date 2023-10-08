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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الزعيم الأذربيجاني يعلن استعداد بلاده لإجراء محادثات معاهدة سلام مع أرمينيا

صدى البلد

قال الرئيس الأذربيجاني، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع أرمينيا بشأن معاهدة سلام محتملة بعد استعادة منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية التي يسكنها الأرمن، مشيراً إلى أن جورجيا ستكون المكان المفضل للمفاوضات.

أدلى الرئيس إلهام علييف بهذا التصريح خلال زيارة لجورجيا بعد أن تجاهل اجتماعا كان مقررا مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على هامش قمة أوروبية في غرناطة بإسبانيا يوم الخميس الماضي حاول الاتحاد الأوروبي التوسط فيه.

 

وقبل يوم واحد، انتقد علييف فرنسا بشدة لوعدها بتزويد أرمينيا بالأسلحة، وأخبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في مكالمة هاتفية أمس السبت أنه لم يحضر الاجتماع في غرناطة بسبب موقف فرنسا، حسبما ذكر مكتب الزعيم الأذربيجاني.

وأشار علييف إلى أن تزويد فرنسا لأرمينيا بالأسلحة كان نهجا لا يخدم السلام، بل يهدف إلى تضخيم صراع جديد، وإذا حدث أي صراع جديد في المنطقة فإن فرنسا ستكون مسؤولة عن التسبب فيه، بحسب ما قاله علييف.

وفي حديثه للصحفيين بعد محادثات الأحد في تبليسي مع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، قال علييف إنه ممتن لجورجيا لجهود الوساطة التي بذلتها، مضيفا أن أذربيجان ستكون مستعدة لحضور المحادثات لمناقشة القضايا المتعلقة بمعاهدة السلام إذا وافقت أرمينيا.

وقال علييف: تحاول عدة دول وبعض المنظمات الدولية دعم عملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان. نحن نرحب بأي وساطة ومساعدة إذا لم تكن منحازة وأحادية الجانب. 

وشدد على أن جورجيا، المتاخمة لأرمينيا وأذربيجان، ستكون أفضل مضيف لمحادثات معاهدة السلام المرتقبة.

وقال المكتب الرئاسي الأذربيجاني إن البلاد قدمت خطة "لإعادة دمج" العرقية الأرمنية في المنطقة، مشيراً إلى أن "المساواة في الحقوق والحريات، بما في ذلك الأمن، مضمونة للجميع بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني أو اللغوي".

الرئيس الاذربيجاني الأرمن سلام

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