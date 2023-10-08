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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

فريق أجيال للموسيقى والغناء يلهب حماس الجمهور في احتفالية بالعيد الماسى لانتصارات أكتوبر

صدى البلد

الهب فريق اجيال للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو نور البسيوني حماس الجمهور في الحفل الفنى الذى حمل شعار كامل العدد وبمشاركة العديد من الشباب و الشابات من محبي الغناء لذوى الاحتياجات الخاصة في البرنامج الغنائي للحفل الذى اقيم مساء امس السبت على مسرح مكتبة المستقبل احدى المنصات الثقافية التابعة لجمعية مصر الجديدة .

 

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ان الحفل ياتى في اطار احتفالات جمعية مصر الجديدة بكافة منصاتها الثقافية والابداعية بالعيد الذهبى ومرور 50 عام على انتصارات اكتوبر المجيدة ، والتى تحرص الجمعية من خلالها على تأكيد الانتماء الوطنى خاصا من الشباب والنشء ، وابراز مافعلته القيادة السياسية في ذلك الوقت وجيش مصر العظيم الذى مازال هو الحصن الحصين للاراضى المصرية من بطولات منقطعة النظير بشهادة العالم باثره العدو قبل الصديق .

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وتفاعل الجمهور مع فريق اجيال على الاغانى الوطنية والتى جاء  فى مقدمتها عاش اللى قال  وابنك بيقولك يابطل  وسينا رجعت كاملة لينا ، وام البطل وغيرها والتى تصاعدت اصوات الحضور بالغناء مع فريق اجيال .

وحرص الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس إدارة  جمعية مصر الجديدة والنائبة الدكتورة  حياة خطاب ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة ذوى الإعاقة بالمجلس وعضو مجلس الإدارة بالجمعية  ، بتوزيع شهادات التكريم لأعضاء الفريق الغنائي ( أجيال) و لجميع المشاركين بالحفل.

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