هيثم طوالة يتحدث عن التنمية ويكشف أكاذيب البرلمان الأوروبي في "دلتا مصر"

يستضيف برنامج "دلتا مصر" بعد غد الثلاثاء في الساعة 6 مساء ولمدة ساعة ونصف على الهواء مباشره في قناة الدلتا بالتليفزيون المصري الكاتب الصحفي هيثم طوالة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس جبهة شباب الصحفيين، حيث يتحدث عن أهم المشروعات العملاقة التي تحققت في دولة 30 يونيو الجديدة والإنجازات التي شهدتها مصر في كافة القطاعات تحت شعار كيف كنا وكيف أصبحنا.

كما يكشف طوالة بالأسماء تفاصيل وأسرار وأكاذيب وافتراءات بيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية وملف حقوق الإنسان ومن يقف وراء هذه البيانات المفبركة المسيسة ولماذا خرجت في هذا التوقيت؟.

البرنامج يرأس تحريرة سامر سعد ومن تقديم د.ايمن خضر وإخراج د.جمال العربي.