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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر: انتصارات أكتوبر أعطت درسا نموذجيا يحتذى به في التخطيط

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر

احتفلت جامعة الأقصر باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تحت رعاية  الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، وذلك بمقر كلية الطب بمدينة طيبة.

وشارك طلاب وطالبات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والسادة عمداء ووكلاء الكليات، والمهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والمهندس إيمان شبيب نائب رئيس الجهاز، فى الاحتفال الكبير الذي أقامته جامعة الأقصر بمناسبة ذكرى مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر؛ بحضور المقدم محمد جمال عمار، مدير التربية العسكرية بالجامعة.

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بدأ الحفل بتحية العلم ثم تلاوة بعض آيات القرأن الكريم تلاها الطالب بكلية الفنون الجميلة محمد عباس، أعقبها كلمة  لرئيس الجامعة ثم كلمة لمدير التربية العسكرية عن إنجازات حرب أكتوبر والذكرى الخمسين للنصر ثم ختاماً بالسلام الجمهوري.

وقدم رئيس جامعة الأقصر خلال كلمته التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصري العظيم بهذا اليوم المجيد، معرباً عن سعادته وفخره في المشاركة في الاحتفال بأعظم انتصارات مصر في عصرنا الحديث، في يوم سيبقي خالداً في ذاكرة الوطن جيلاً بعد جيل، ليكون معبراً عن شجاعة وبطولات أبنائه الذين جادوا بأرواحهم فداءً له، ليفرضوا واقعاً جديداً يشق طريق السلام والاستقرار، وصولاً لبناء الجمهورية جديدة.

وقال الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين: إن الجامعة تحرص كل عام على الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة التي أعطت درسًا نموذجيًا يُحتذى به في فنون الحرب والمعارك، وشهدت براعة التخطيط الاستراتيجي والقيادة الحكيمة التي استخلصت العبر والدروس.

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