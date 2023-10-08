بعد على القبض على 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة.. اعرف عقوبتهم

تعتبر جريمة انتحال صفة مهنة معينة من الجرائم التي انتشرت في مجتمعنا، ولعل جريمة انتحال صفة ضابط شرطة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبة تصل إلى الحبس سنتين.

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

القبض على 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة بالقاهرة

هذا وضبط رجال الأمن أربعة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة أحد الأشخاص بأسلوب إنتحال صفة رجال شرطة .

تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين فنى تكييف مقيم بمحافظة المنيا وعاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة، حيث قرر الأول بقيام الثانى بالاشتراك مع آخرين بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء منه على مبلغ مالى "عملات أجنبية" حال تواجده بمحل الواقعة وسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإتفقا على التقابل بمحل الواقعة لتغيير المبلغ المالى بالجنيه المصرى.

بإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة المتهم الثانى بالإشتراك مع 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة ، تم ضبطهم وضبط سيارة ميكروباص "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة".

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكن أحدهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.