جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل الضربات الصاروخية علي قطاع غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه ضرب برجين شاهقين في قطاع غزة، زاعما أنهم يحتويان على أصول لـ حماس.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن أحد المباني، وهو البنك الوطني الإسلامي المملوك لحركة حماس، تعرض للقصف من قبل طائرات مقاتلة إسرائيلية.

وأضاف أنه “هدم أيضًا غرفة حرب يستخدمها العضو البارز في حماس، منتصر فريج”.

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلي أن الضربات مستمرة في قطاع غزة حتى هذه الساعة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن تل أبيب تتوقع أياما طويلة ومعقدة من القتال أمام المقاومة الفلسطينية في اعقاب هجوم “طوفان الأقصي”.

وحسب القناة الـ 12 العبرية، قال هاليفي: “نحن نرد علي من شارك في الهجوم… أعلم أن اليوم الأخير كان صعبا، والثمن كان باهظا، وأعلم أن هناك الكثير من الأسئلة والكثير من الإحباط”.

وأضاف: “لكننا نركز الآن على حل المشكلة وحلها.. لدينا مدنيون وعناصر من القوات الأمنية، في أيدي المقاومة الفلسطينية”.