صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت.. وسماع دوي إطلاق نار

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة سديروت، تأهبا لرشقة صاروخية من قطاع غزة.

وحسب الإعلام الإسرائيلية، فإنه سُمع دوي إطلاق نار في المستوطنة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن هناك هجوم جديد لعناصر المقاومة الفلسطينية على مستوطنة سديروت.

وأوضحت أن مراسل “يديعوت أحرونوت”، طلب منه الدخول إلى محطة نجمة داود الحمراء في سديروت؛ بعد أنباء عن الهجوم على المدينة، وبعد ذلك سُمع إطلاق نار خارج المحطة الفضائية.

وحذت بلدية سديروت، السكان، في بيان، قائلة: “بسبب الخوف من تسلل الفلسطينيين إلى سديروت؛ يجب الاستمرار في إغلاق المحطة، ويقوم كل شخص بحبس نفسه في المنازل، والبقاء بالقرب من المناطق المحمية، وعدم الخروج لأي غرض، ويرجى إغلاق الأبواب والنوافذ، والاستمرار في الالتزام بالتعليمات”.