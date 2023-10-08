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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل.. موقف إمام عاشور من مواجهتي منتخب مصر أمام زامبيا والجزائر

صدى البلد

تعرض إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثناء مشاركته مع المارد الأحمر في مباراة الإسماعيلي، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن إمام عاشور لاعب الفريق خضع لأشعة عاجلة، عقب الإصابة التي تعرض لها بالشوط الأول من مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، والتي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح أن الأشعة أثبتت أن إصابة إمام عاشور، عبارة عن كدمة في قصبة الساق والكاحل، وأن حالته مطمئنة للغاية.

موقف إمام عاشور من مواجهتي منتخب مصر أمام الجزائر وزامبيا

تأكد غياب إمام عاشور عن مواجهتي منتخب مصر أمام زامبيا والجزائر، المقرر إقامتهما يومي ١٢، ١٦ من الشهر الجاري، نظرا لحاجته إلى راحة لمدة ١٠ أيام.

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