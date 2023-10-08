برشلونة يتأخر 2-1 أمام غرناطة في الشوط الأول بالدوري الإسباني

تأخر فريق برشلونة بهدفين مقابل هدف أمام نظيره غرناطة، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

جاء هدفي غرناطة عن طريق بريان سرقسطة في الدقيقة ١، ٢٩.

بينما جاء هدف برشلونة عن طريق لامين يامال في الدقيقة ٤٥+٢.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: بالدي، كريستنسن، كوندي، كانسيلو.

خط الوسط: جافي، فيرمين لوبيز، جوندوجان.

خط الهجوم: جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد ٢٠ نقطة، بينما يأتي فريق غرناطة في المركز التاسع عشر برصيد ٥ نقاط