رئيس مركز ابشواى : مؤتمر جماهيري استعدادا للزراعات الشتوية

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى برئاسة المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة ابشواي ، و بالتنسيق مديرية الزراعة بالفيوم بقيادة المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة مؤتمرا جماهيريا موسعا عن الزراعات الشتوية وذلك بقاعة الإرشاد الزراعي بابشواي.

وذلك بحضور المهندس حسين القرملاوي مدير عام شؤون التعاون الزراعي والمهندس هيلان شعبان مدير الإدارة الزراعية بابشواى والمهندسة ناهد جنيدي مدير التعاون الزراعي بابشواي ومديري الجمعيات ورؤساء الأقسام بإدارة ابشواي.

حيث تناول اللقاء توعية المزارعين ومناقشة الاستعدادات لموسم الشتوي بمركز ابشواي.وأعداد خطة للاستعداد للموسم الشتوي وكيفية عمل آلية توزيع لتقاوي القمح .



كذلك مناقشة كميات التقاوي المطلوب توزيعها علي الإدارات الزراعية من خلال الإرشاد والتعاون الزراعي والتنبيه على ضرورة وسرعة توزيعها في أسرع وقت ممكن وتوفير الأصناف المطلوبة ومراجعة المساحات المطلوب زرعتها قمحا .

كما تم مناقشة بعض المشكلات التي تواجه الجمعيات الزراعية بشأن كارت الفلاح ونقل الحيازات الزراعية و تثبيت العمالة المؤقتة والمرتبات.

صرح الأستاذ خالد فراج رئيس المركز أن الدولة تتخذ خطوات منظمة في النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل والتبوير عن طريق التصدي لأي مخالفات وتعديات بالبناء المخالف.

وعلى صعيد آخر كما تطرق الحديث إلى أن صوت كل مواطن أمانة وأهمية مشاركتهم في العملية الانتخابية وفى الاستحقاق الوطني الخاص بالإنتخابات الرئاسية القادمة.

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