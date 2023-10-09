مشهد مأساوي.. استشهاد رضيع جراء قصف الاحتلال لقطاع غزة.. شاهد

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية “شهاب” عبر منصة التواصل الاجتماعي X تويتر سابق فيديو، لاستشهاد الطفل راكان سامح أحمد، جراء قصف الاحتلال منزل لعائلة حمدان في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

https://x.com/ShehabAgency/status/1711236218699088136?s=20

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 436 شخصا في قطاع غزة منهم 91 طفلا و61 سيدة فضلا عن إصابة 2271 آخرين.

استهداف حماس لـ إسرائيل

ويأتي ذلك عقب الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال صباح يوم السبت، حيث استهدف رجال المقاومة الداخل الإسرائيلي جوا وبرا وبحر، ما أسفر عن خسائر فادحة لجيش الاحتلال.

ولكن أتي رد الاحتلال سريعا، حيث استهدف العديد من المنازل والمنشآت السكنية للمقاومة وقتل العديد من المواطنين الأبرياء.