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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال زيارة مسئول التعاون الدولي بالبنك الإفريقي.. مكتبة الإسكندرية تحتضن مثقفي القارة السمراء

مدير مكتبة الإسكندرية
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد دولي

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، صباح أمس، الدكتورة كرستين أبولحاف؛ مسؤولة التعاون الدولي بالبنك الإفريقي والوفد المرافق لها والسفيرة منى عمر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، لبحث سبل التعاون بين مكتبة الإسكندرية والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير Afreximbank. 
وأعرب الدكتور أحمد زايد في كلمته عن رغبته بعقد مؤتمر بمكتبة الإسكندرية للالتقاء بالمثقفين الأفارقة، لافتًا إلى أن مكتبة الإسكندرية تبذل قصارى جهدها لوضع إفريقيا في خطة عمل المكتبة، كما أنها تضم وحدة لخدمات المكتبة لإفريقيا.

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وقالت الدكتورة كرستين أبولحاف؛ مسئولة التعاون الدولي بالبنك الإفريقي: "نحن نحتفل بمرور 30 عامًا على إنشاء البنك والذي يضم أكثر من 53 دولة إفريقية بالإضافة إلى المؤسسات الدولية علاوة على خمسة مشاريع في مختلف البلاد داخل قارة إفريقيا، كما أن لدى البنك عدة برامج مختلفة بداخل الجامعة الأمريكية.
وقامت ابولحاف في نهاية الزيارة بإهداء مجموعة من المطبوعات إلى الدكتور أحمد زايد، كما قام زايد بإهداء بعض إصدارات مكتبة الإسكندرية إلى الوفد المرافق.

الاسكندرية أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير الجامعة الأمريكية المؤسسات الدولية

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