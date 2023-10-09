وزير دفاع الاحتلال يعلن فرض حصار كامل على غزة

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الاثنين، فرض حصار كامل على قطاع غزة، في الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، قال جالانت "لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق”،

وأفادت وسائل إعلام عبرية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بدوي صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب وسماع دوي انفجارات في منطقة القدس، في اليوم الثالث من التصعيد المستمر بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في أعقاب عملية طوفان الأقصى.