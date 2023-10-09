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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالحجاب.. هيدي كرم تشارك صورة جديدة عبر إنستجرام

هيدي كرم
هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت هيدي في الصورة بإطلالة غربية، مرتدية عباية سودة وحجاب، بدون ميكب من كواليس مسلسلها الجديد" ال شنب".

ومن ناحية أخرى، هيدي كرم تستعد لعرض أحدث أعمالها السينمائية فيلم "آل شلبي" والذي تشارك خلاله في البطولة برفقة الفنانة سوسن بدر وليلى علوي ولبلبة وهو يدور حول 4 شقيقيات يواجهن ظروفهم العائلية مع تطور الأحداث بينهن.

آخر أعمال هيدي كرم في السينما

يذكر أن آخر أعمال هيدي كرم في السينما هو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والفيلم من بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، وماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوم والفنانين.

آخر أعمال هيدى كرم في الدراما

وكان آخر أعمال هيدى كرم في الدراما هو مسلسل "الاختيار 3" في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، وآخرين.

كما شاركت هيدى كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي

 

 

أخر ظهور هيدي كرم

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