3 أشخاص ينتحلون صفة ضباط شرطة ويستولون على سيارة سجائر بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (تاجر سجائر - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بأنه حال قيادته لسيارته بدائرة القسم فوجئ بميكروباص لم يتمكن من إلتقاط أرقامه يستقله مجموعة من الأشخاص قاموا بإستيقافه وإيهامه بأنهم من رجال الشرطة وإصطحابه داخل الميكروباص ثم قاموا بإنزاله بدائرة القسم وأبلغوه بالتوجه لقسم شرطة أول المنتزه لمقابلتهم وتحرير محضر بالواقعة وإنصرفوا وإستولوا على السيارة وبداخلها 6 كراتين سجائر ومبلغ مالى وهاتفه المحمول.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية تبين أنهم (3 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الإسكندرية) .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على الميكروباص المستخدم فـى الواقعة والمضبوطات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.